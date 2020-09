Casinò Lugano, Gianmaria Frapolli nuovo amministratore delegato

LUGANO - Il Consiglio di amministrazione del Casinò di Lugano, nella sua seduta di oggi, ha nominato Gianmaria Frapolli amministratore delegato. Gianmaria Frapolli, nato nel 1982, possiede un Bachelor in Economia e un master in Corporate Finance presso l’università Bocconi di Milano. Ha raggiunto il Casinò nel luglio del 2016 come membro del Consiglio di amministrazione.

«Ha una vasta esperienza nell’ambito della gestione aziendale e il Casinò potrà inoltre contare sulla sua marcata conoscenza dei processi aziendali digitalizzati. A lui verrà chiesto, in particolare, d'implementare progetti tendenti alla modernizzazione dei flussi gestionali interni dell’azienda, oltre che a focalizzarsi su tutte le attività rilevanti del momento», si legge sul comunicato stampa.

Frapolli entrerà in funzione il 1° ottobre 2020 ed eserciterà il suo mandato fino all’entrata in funzione del nuovo direttore, a interim quindi. Nella nota viene sottolineato che non parteciperà al concorso che verrà indetto per la ricerca del/la nuovo/a direttore/trice.