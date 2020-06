Contagi e morti: ancora un doppio zero in Ticino

BELLINZONA - Zero casi e zero decessi. Sono questi i dati sul coronavirus in Ticino delle ultime 24 ore, aggiornati questa mattina dallo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC) e dall'Ufficio del medico cantonale. Numeri, quelli odierni, che confermano il trend positivo registrato da inizio settimana scorsa quando era stato contabilizzato solo un caso di contagio e zero decessi.

Nella giornata di ieri - i dati si riferivano alle 72 ore precedenti visto che nel weekend non erano stati divulgati - era invece stata segnalata una nuova vittima della malattia, la prima dal 25 maggio. Sempre ieri la Clinica Moncucco ha comunicato di aver dimesso l'ultimo paziente presente nel proprio reparto di cure intense. Dopo 60 giorni e una lunga intubazione, l'uomo è risultato negativo al tampone e può quindi considerarsi guarito.

Dati odierni - Dal 25 febbraio sono complessivamente 3'316 le persone risultate positive al test per il nuovo coronavirus nel nostro cantone. Le vittime sono ferme a 349. Per quanto concerne i ricoveri, un'altra persona ha lasciato l'ospedale nelle ultime ventiquattro ore. In totale le dimissioni dall'inizio dell'epidemia ammontano quindi a 906.