La Fanta svizzera? Ha meno della metà dell’arancia di quella italiana

LUGANO - Vi siete mai chiesti perché un sorso di Fanta acquistata in Svizzera abbia un sapore diverso rispetto a quella comperata in Italia? Spesso ciò lo si giustifica con la provenienza differente degli ingredienti utilizzati. Non tutti però immaginano che, a parità di prodotto, nelle diverse nazioni può variare (e anche di molto) la qualità di ciò che si sta per andare a consumare. Quella Svizzera è più elevata? In alcuni casi sembra di no.

Il test europeo - Un test comparativo è stato effettuato di recente dal Centro comune di ricerca della Commissione Europea, che ha messo a confronto gli ingredienti di 1.380 prodotti in 19 paesi. Da questa analisi sono emerse differenze importanti nella qualità e nella quantità degli ingredienti (ad esempio grassi, tasso di sale e di zucchero). Ciò, malgrado i grandi marchi utilizzino per i propri prodotti alimentari imballaggi e denominazioni identiche, o quantomeno molto simili.

E quello svizzero - La Svizzera non era inclusa nel confronto, ma - come riferisce l'Associazione consumatori della Svizzera italiana (ACSI) - un’indagine simile è stata portata avanti dalla Fédération Romande des Consommateurs tramite la comparazione di alcuni prodotti disponibili sul mercato svizzero con gli equivalenti di altri paesi.

Bassa qualità - Non sono mancate le sorprese. In generale, i prodotti venduti in Svizzera si allineano con i paesi dove la qualità è più bassa. Degli esempi? La Fanta acquistata in Svizzera contiene un tenore di succo d’arancia del 5% (come in Romania e Ungheria). In Italia è del 12%, in Francia del 10%. Il thé freddo Fusetea venduto in Svizzera contiene soltanto lo 0,1% di succo di frutta (come a Cipro e in Bulgaria), a fronte del 5% in Danimarca, Francia e Olanda.

Oppure il Nesquik: la versione spagnola contiene più cacao di quella elvetica, che d’altra parte è più zuccherata della versione bulgara. Il confronto è stato effettuato anche sul mais Bonduelle (quello svizzero è più salato di quello olandese) e il brodo Knorr (contiene meno verdure, sempre rispetto alla versione olandese). E infine sullo yogurt Activia: quello svizzero ha una percentuale più bassa di fragole (8%) rispetto a quelli prodotti in Germania, in Polonia, nei paesi Bassi, in Francia in Bulgaria e Ungheria.

Le giustificazioni - Come giustificazione per questo valzer di ingredienti i produttori citano le diverse leggi locali, i differenti concorrenti nei vari mercati e le preferenze dei consumatori.

Non bisogna generalizzare - Lo studio europeo (ma di riflesso il concetto è valido in termini assoluti) puntualizza che è comunque inopportuno concludere per deduzione che i risultati tratti dalla analisi di alcuni alimenti possa essere generalizzabile per l’intero panorama di prodotti presenti sul mercato. Certo è che i pochi dati forniti non fanno ben sperare.