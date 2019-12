Settimana sulla neve: in Ticino la vacanza è più conveniente

Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità.

LUGANO - Vacanze al mare a Dubai? Qualche giorno di shopping a New York? Oppure una settimana bianca in Svizzera? Sono ferie completamente differenti, ma che alla fin dei conti hanno all’incirca lo stesso costo. Anzi, a volte il viaggio all’estero può risultare meno caro che una settimana sulle montagne elvetiche.

È quanto emerge da un’analisi della Banca Cler, elaborata con il supporto di BAK Economics. Un confronto che - prendendo in considerazione quattordici regioni sciistiche del nostro paese - mostra inoltre che nel 2020 in Svizzera i prezzi delle settimane bianche aumenteranno di un ulteriore 6%.

Noi ticinesi ci possiamo comunque rallegrare. Per quanto riguarda i prezzi dello skipass, Airolo (uno dei comprensori che rientrano nel confronto) si piazza al primo posto tra le mete più economiche. Qui si spendono infatti 268 franchi per otto giorni, «tuttavia - si legge in una nota della Banca Cler - gli sciatori devono accontentarsi di trenta chilometri di pista». Al secondo e rispettivamente al terzo posto troviamo Verbier e Gstaad con 325 e 392 franchi per adulto.

Le regioni più care sono Saas-Fee e Zermatt con rispettivamente 487 e 492 franchi. La differenza di prezzo tra lo skipass più economico e quello più caro supera quindi l'80%. Nelle località sciistiche a metà classifica (regione Jungfrau, Aletsch Arena, Engelberg-Titlis) i prezzi si situano attorno ai 350 franchi. Dal confronto emerge chiaramente un aspetto: nella maggior parte delle località sciistiche di fama mondiale si paga un surplus per il nome.

Certo, in diverse località sono stati introdotti i prezzi dinamici degli skipass: chi li acquista prima, paga meno. Nonostante questo trend, nel confronto 2019/2020 la banca rileva comunque che il livello dei prezzi degli skipass è aumentato del 5%.

Per chi intende passare sulle piste più di una giornata, bisogna guardare oltre lo skipass, valutando quindi la settimana bianca nel suo complesso. Ecco i risultati del confronto:

Famiglie: l'alloggio offre il maggior potenziale di risparmio

La differenza di prezzo per una settimana bianca è di circa 2’000 franchi. Per le famiglie le località sciistiche più economiche sono Aletsch-Arena e Airolo, con rispettivamente 3’207 e 3’598 franchi. Nel caso di Aletsch-Arena, ciò è dovuto al fatto che nei villaggi limitrofi come Mörel o Fiesch i prezzi per gli appartamenti di vacanza sono tendenzialmente più bassi. Chi pernotta in uno di questi villaggi può prendere la grande funivia per arrivare alla località sciistica, risparmiando un bel po' di denaro. Gli alloggi più costosi si trovano a Zermatt e Verbier, con rispettivamente 5‘258 e 5’379 franchi.

Coppia di coniugi: differenze enormi nei prezzi per l'albergo

Per le coppie di coniugi le differenze di prezzo, pari a 2’660 franchi, sono ancora più grandi se confrontate con quelle delle famiglie. Verbier è la più cara con 5’203 franchi, mentre Airolo è la più economica con 2’541 franchi, seguita da Engelberg-Titlis con 3’162 franchi. A far aumentare i prezzi è l'albergo. Ad Airolo una settimana bianca costa 1’205 franchi, considerato che qui si trovano solo hotel a tre stelle. La località più economica dopo Airolo è Engelberg-Titlis, dove un albergo a quattro stelle per sette giorni costa 1’905 franchi. A Verbier si paga più del doppio rispetto a Engelberg, ovvero 3’991 franchi.

Gruppo di studenti: i prezzi più alti sono nei Grigioni

Se si desidera trascorrere una vacanza con due amici dell'università, il prezzo migliore per una settimana bianca lo offre sempre Airolo con 978 franchi. Seguono a ruota Aletsch-Arena con 1’024 franchi, Engelberg-Titlis con 1’090 franchi, Andermatt-Sedrun con 1’108 franchi e Adelboden-Lenk con 1’122 franchi. Nei Grigioni i costi si aggirano attorno a 1’335 franchi e 1’444 franchi. I prezzi più alti per gli studenti li troviamo a Gstaad con 1’531 franchi.