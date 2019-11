Una petizione per salvare i bus per Malpensa

Verso Malpensa Caricamento in corso ... A Malpensa ci vai... in auto in treno in bus Non ci vado [{"keyQ":"q_oeoh6r"}] Vota Risultati A Malpensa ci vai... in auto 23% (47 voti) 23% in treno 4% (8 voti) 4% in bus 67% (135 voti) 67% Non ci vado 6% (12 voti) 6% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1402714,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"906531","title":"Verso Malpensa","questions":{"q_oeoh6r":{"a":{"a_qbrbp":"in auto","a_5m2c4":"in treno","a_fpndq":"in bus","a_40dms":"Non ci vado"},"q":"A Malpensa ci vai...","t":"0"}}}

BELLINZONA - All'aeroporto di Milano Malpensa bisogna poter arrivare anche in bus. Lo sostengono i cittadini che da un paio di giorni stanno firmando una petizione online che chiede di mantenere il servizio di trasporto su gomma con partenza dal Ticino. Si tratta soprattutto di una questione di comodità e affidabilità, come sottolinea il promotore della raccolta di firme: «Spesso ci sono ritardi e la tratta è regionale, con tutte le fermate». E aggiunge: «Certamente togliendo il bus Ticino-Malpensa vi sarà un aumento di traffico di auto verso l'aeroporto».

A partire dal 1. gennaio 2020, come noto, lo scalo milanese si potrà raggiungere soltanto in auto o in treno. L'Ufficio federale dei trasporti non ha infatti rinnovato la concessione, con l'obiettivo di permettere il consolidamento dell'offerta ferroviaria. La concessione sarebbe dovuta scadere già alla fine del 2017, con l'apertura della linea Stabio-Arcisate. Ma la proroga era stata decisa a causa del ritardo nell'attivazione del collegamento ferroviario diretto con Malpensa.

Sulla questione la politica non ha mancato di interpellare a più riprese il Consiglio federale e di recente anche il Governo ticinese. Da Berna è stato fatto sapere che tra tre anni l'Ufficio federale dei trasporti potrebbe valutare il rilascio di nuove concessioni per i bus.

Nel frattempo la ticinese Giosy Tours, una delle compagnie che assicura diversi bus al giorno tra il Ticino e Malpensa, ha comunicato il licenziamento di undici dei suoi diciotto dipendenti. L'azienda sarà inoltre costretta a vendere sei dei suoi mezzi.