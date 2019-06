Novanta alloggi per studenti e un ristorante al posto del teatro

LUGANO - A partire dall’anno accademico 2020/21 il nuovo campus universitario USI-SUPSI di Viganello accoglierà ogni anno oltre un migliaio di iscritti. Nelle immediate vicinanze si scommette dunque sul business degli alloggi ammobiliati per gli studenti: in via Boscioro sorgerà infatti uno stabile di sette piani con novanta appartamenti monolocale, un ristorante e un’autorimessa disposta su due piani interrati con cinquanta parcheggi. L’investimento previsto è di 8,9 milioni di franchi.

Demolizione in vista - Un progetto, come si evince dalla domanda di costruzione della Lugano Campus SA in pubblicazione fino al prossimo 9 luglio all’ufficio tecnico cittadino, che prevede la demolizione di due edifici costruiti nella seconda metà del secolo scorso. E che in questo modo potrebbe mettere a repentaglio l’attività futura dello spazio artistico indipendente Il Cortile, che in uno degli stabili dispone di uno spazio teatrale con settanta posti a sedere e un palcoscenico di settanta metri quadri.

Quale futuro per Il Cortile? - Per ora il direttore artistico Emanuele Santoro si mostra comunque tranquillo: «Innanzitutto vediamo come prosegue il progetto. E capiremo fino a quando potremo continuare l’attività». Si parla di una realtà che propone una ventina di spettacoli all’anno. E che nell’ambito dei corsi teatrali per bambini e laboratori coinvolge tra le cinquanta e le sessanta persone. «Non è comunque una realtà che si può fermare così» ci dice ancora Santoro.

Il progetto - Tornando al progetto: tutti e novanta gli appartamenti - come descritto nella domanda di costruzione - saranno composti da un ingresso, una minicucina a parete, un bagno con doccia e una zona giorno/notte che si affaccia su un balcone. La struttura disporrà inoltre di un’area comune con zona relax e fitness a uso esclusivo degli studenti. Sul tetto saranno installati dei collettori solari e lo stabile sarà allacciato alla rete di teleriscaldamento.

Un’altra casa per studenti - Altri alloggi per studenti (con altri promotori) avrebbero dovuto sorgere, sempre a Viganello, all’angolo tra via la Santa e via Merlina. Anche in questo caso si trattava di uno stabile di sette piani (per 56 camere singole) e con autorimessa interrata. Per la sua realizzazione avrebbe dovuto essere demolita la struttura che attualmente ospita il ristorante/pensione La Santa. La relativa domanda di costruzione era stata pubblicata la scorsa estate, ma per ora i promotori hanno ritirato il progetto a causa di due opposizioni e soprattutto di una questione pianificatoria. Una questione, quest’ultima, che potrebbe però - secondo nostre informazoni - essere risolta già alla fine di quest'anno con una variante di piano regolatore. A quel punto il progetto potrebbe essere ripresentato.

