La maggioranza dei Cantoni? «Va abolita»

BERNA - Entrambe le iniziative non ce l'hanno fatta, oggi, nel momento in cui la maggioranza dei cantoni ha detto “no”. Per quella “Per imprese responsabili” non è quindi servito ottenere la maggioranza dei consensi da parte dei cittadini (al termine dello spoglio i “sì” erano al 50,7%). Una situazione, questa, che su 637 proposte che richiedevano la doppia maggioranza, si è verificata sinora solo dieci volte.

Cantoni vs. cittadini - Le iniziative che trovano molto sostegno nelle città ma non in campagna, devono raggiungere una maggioranza pari almeno al 53% per riuscire a superare anche lo scoglio dei cantoni. Una situazione, questa, giudicata corretta dal 45% dei cittadini. Lo si evince da un sondaggio di 20 minuti e Tamedia a cui hanno preso parte, nel corso del weekend, oltre 14'000 persone provenienti da tutta la Svizzera. Per il 41% la maggioranza dei votanti dovrebbe invece essere sufficiente per approvare un'iniziativa (e lo pensano soprattutto gli elettori della sinistra).

Iniziative al femminile e di sinistra - Per quanto riguarda il risultato delle odierne votazioni federali (lo ricordiamo: l'iniziativa che chiedeva di vietare il finanziamento dei produttori di materiale bellico è stata respinta anche dai cittadini, con il 57,5% dei voti contrari), il sondaggio condotto da 20 minuti e Tamedia conferma quanto già rivelato nelle scorse settimane: entrambe le proposte hanno trovato sostegno soprattutto tra le donne. E si trattava d'iniziative che piacevano in particolare agli elettori della sinistra.

Se oltre un mese fa per entrambe le proposte si delineava un “sì”, con il passare delle settimane i consensi sono calati. Un calo che è stato constatato - come osservano i politologi di LeeWas - in particolare tra l'inizio e la metà di novembre. E che si è verificato soprattutto tra gli elettori democentristi: tra questi ultimi i favorevoli sono infatti passati dal 28 al 18%. Allo stesso tempo, la percentuale di “sì” è rimasta stabile al centro (tra i simpatizzanti di PPD e Verdi liberali).