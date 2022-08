La crisi energetica incombe, ma anche il solare è nei guai

Il peso del dragone

Ciò che pesa di più è in particolare la carenza di materiale specifico per la produzione di pannelli solari: «Siamo molto dipendenti dalla Cina, quello che riusciamo a produrre localmente non riesce a soddisfare la domanda», ha spiegato l'imprenditore. Per questo, gli occhi di tutta l'industria sono ora puntati su Taiwan: «Un'escalation aggraverebbe ulteriormente la situazione, sarebbe orribile per il mercato europeo».