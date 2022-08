Vaiolo delle scimmie, Berna valuta l'acquisto centralizzato del vaccino

Nessun pericolo di pandemia

Il vaiolo delle scimmie non rappresenta una minaccia pandemica come l'Aids. La malattia, secondo infettivologi, non si trasmette quando la persona infetta non presenta ancora sintomi come vesciche o pustole. Inoltre il vaiolo delle scimmie non è contagioso a lungo. Una volta che le pustole sono guarite, la persona è immune.