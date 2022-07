Vaiolo delle scimmie, in corso la distribuzione dei vaccini

Intanto il comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) «sta ora rivedendo i dati per estendere l'uso del vaccino contro il vaiolo Imvanex al vaiolo delle scimmie». Lo ha riferito il responsabile della strategia per i vaccini dell'Ema, Marco Cavaleri, evidenziando che negli Usa il vaccino è già autorizzato «sia per prevenire il vaiolo che il vaiolo delle scimmie».