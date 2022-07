Sono 91 gli svizzeri che hanno contratto il vaiolo delle scimmie dall'inizio della pandemia

Sono complessivamente 6027 i contagi, la grande maggioranza dei quali (4920) in Europa. Oltre 900 casi nella regione delle Americhe dell'Oms. Le due morti sono avvenute nella Repubblica Centrafricana e si sommano a quella già precedentemente registrata, in Nigeria. La maggioranza relativa dei contagi? Nel Regno Unito (1235 casi). Seguono Germania (1054), Spagna (802) e Francia (498). Sono 45 i nuovi contagi in Svizzera nelle ultime due settimane, che portano a 91 il conto complessivo delle persone che hanno contratto il vaiolo delle scimmie.