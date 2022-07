«Il Governo federale sta agendo di nuovo in ritardo»

Secondo l'Ufsp, la protezione attraverso l'immunizzazione di base e il primo richiamo (terza dose) è attualmente sufficiente per la popolazione "normale". Per l'autunno, invece, la raccomandazione vaccinale sarà estesa a tutta la popolazione adulta. Per fare un confronto: la Commissione permanente per le vaccinazioni in Germania sta già raccomandando il secondo richiamo per tutti coloro che hanno più di 70 anni, per i residenti, e per coloro che sono assistiti nelle case di riposo e di cura per anziani, oltre che per le persone che rischiano di sviluppare un grave decorso della malattia.