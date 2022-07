Richiamo vaccinale per gli over 80

BERNA - La pandemia non è finita, anzi. Sembrerebbe in ripresa. Per questo motivo, L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) hanno aggiornato le raccomandazioni di vaccinazione per l’estate e formulato i punti essenziali della raccomandazione per l’autunno 2022.