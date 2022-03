Altri 32'128 casi e nove decessi in Svizzera

BERNA - Sono 32'128 gli svizzeri risultati positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 33'754, l'altro ieri 26'050. Si contano inoltre nove ulteriori decessi causati dalla malattia. Il tasso di positività, su un totale di 69'302 test effettuati, si attesta al 46,35%.

In ospedale - Nei nosocomi svizzeri sono stati ammessi 121 nuovi pazienti Covid. Salgono di 40 unità i ricoverati a causa del virus (oggi 1'571 in tutto), che occupano attualmente il 6,9% dei posti letto complessivi. In cure intense si contano invece 134 pazienti Covid in tutto, meno tre rispetto a ieri.

Il vaccino - I dati relativi alla campagna di vaccinazione riportano che il 69,09% degli svizzeri è ora completamente vaccinato (due dosi oppure già guariti dalla malattia con una dose). Tra la popolazione in età di pensionamento questa proporzione sale al 90,99%. Il 41,68% degli svizzeri ha inoltre già ricevuto anche la dose di richiamo, percentuale che si eleva al 76,06% tra gli over65.



Tio/20minuti



