In Svizzera 33'754 casi e undici decessi

BERNA - Sono 33'754 i test risultati positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Svizzera. Un deciso rialzo rispetto agli ultimi giorni: ieri erano stati 26'050, venerdì 25'131. Si contano inoltre undici ulteriori decessi causati dalla malattia. Il tasso di positività, su un totale di 71'542 test effettuati, si attesta al 47,18%.

In ospedale - Nei nosocomi svizzeri sono stati ammessi 146 nuovi pazienti Covid. Stabili, con uno in meno, i ricoverati a causa del virus (oggi 1'531), che occupano attualmente il 6,7% dei posti letto complessivi. In cure intense si contano 137 pazienti Covid in tutto.

Il vaccino - I dati relativi alla campagna di vaccinazione riportano che il 69,07% degli svizzeri è ora completamente vaccinato (due dosi oppure già guariti dalla malattia con una dose). Tra la popolazione in età di pensionamento questa proporzione sale al 90,99%. Il 41,64% degli svizzeri ha inoltre già ricevuto anche la dose di richiamo, percentuale che si eleva al 76,01% tra gli over65.



Tio/20minuti



