Sette dosi in una volta

BERNA - La possibilità di distribuire a chi riceve eroina sotto controllo medico sette dosi una volta alla settimana, invece di una al giorno, introdotta in via provvisoria lo scorso anno a causa della pandemia di coronavirus, sarà resa definitiva. Lo ha annunciato oggi il Consiglio federale.

Per limitare i rischi d'infezione da COVID-19, nel settembre dello scorso anno l'esecutivo aveva deciso che, a determinate severe condizioni, chi doveva recarsi una volta al giorno presso le strutture specializzate poteva ricevere in un'unica visita fino a sette dosi giornaliere del trattamento.

Questa novità era limitata al 31 dicembre di quest'anno. Visti i buoni risultati, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) propone di sancirla in modo definitivo nell'Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti (ODStup).

L'ODStup verrà anche adattata alle esigenze dei pazienti che invecchiano e soffrono di comorbilità. In attesa della revisione, che sarà preceduta da una consultazione, e per non mettere in discussione i progressi terapeutici compiuti con il disciplinamento speciale, la possibilità di ottenere fino a 7 dosi è prorogata fino al 31 marzo 2023.