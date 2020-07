Un pellicano in fuga catturato nell'Aare

BERNA - Un giovane pellicano dello zoo di Berna è evaso martedì mattina dalla sua gabbia. Il volatile è planato su una roccia del fiume Aare di fianco alla fossa degli orsi dove è rimasto diverso tempo a prendere il sole.

La sua fuga, però, è stata di breve durata. Al pomeriggio una squadra della salvataggio di Berna, accompagnata da agenti della polizia cantonale, ha infatti catturato il pellicano al primo tentativo e lo ha riconsegnato al Dählhölzli.

Il volatile era recidivo, visto che era già scappato più volte dallo zoo. «Lo abbiamo rimesso con i suoi simili e dato il pesce di cui è ghiotto. Sembra felice», spiega il direttore Bernd Schildger. Per la squadra di salvataggio invece è stata una buona esercitazione per future emergenze. «Soprattutto d'estate le chiamate sono molte», precisa il direttore dello zoo che sorge a due passi dal fiume. «E non sempre si tratta di animali affamati di avventura che prendono il sole, anzi spesso sono nuotatori in difficoltà a cui viene salvata la vita».

Schutz und Rettung Bern / Facebook