Prestazioni mediche più care per recuperare le perdite del Covid-19

BERNA - Il direttore del Dipartimento della sanità del canton Berna, Pierre Alain Schnegg, vuole ammortizzare le perdite finanziarie degli ospedali a causa del coronavirus con tariffe temporaneamente più alte per le prestazioni mediche.

La pandemia di coronavirus costa agli ospedali bernesi più di 270 milioni di franchi, che il Cantone rimborsa loro per perdite nell'assicurazione di base, ha dichiarato Schnegg in un'intervista pubblicata oggi su "Der Bund".

Oltre a quelle nell'assicurazione di base, vi sono anche perdite nell'assicurazione contro gli infortuni e nelle assicurazioni complementari. Confederazione, assicuratori e Cantoni vogliono discutere a giugno su chi finanzierà queste perdite. Schnegg si aspetta che la Confederazione rilevi gran parte di questi costi.

Il consigliere di Stato bernese ritiene che non sia una buona idea il fatto che le casse malattia paghino per servizi non forniti. Non è questo il senso delle casse malattia, secondo Schnegg.

Il direttore del Dipartimento cantonale della sanità ha in mente un altro modo: «Rapidamente e semplicemente potrebbero essere leggermente aumentate tutte le tariffe per le prestazioni mediche», ha detto Schnegg. L'aumento dovrebbe essere temporaneo e permettere «a tutti i fornitori di assistenza sanitaria di ottenere un po' di più, anche per i costi aggiuntivi che hanno ora a causa dell'igiene supplementare e delle spese supplementari».

Ma tariffe più alte potrebbero anche avere un effetto sui premi dell'assicurazione malattia. In tal caso, secondo Schnegg, le casse malattia dovrebbero liquidare una parte delle loro riserve. «Se non è il caso di ricorrere alle riserve in una situazione così straordinaria, quando lo sarebbe?», si chiede Schnegg nell'intervista.

A questo proposito, il consigliere di Stato bernese ha ricordato che le casse malattia dispongono di riserve per diversi miliardi di franchi.

Un'idea non nuova - L'idea di Schnegg non è del tutto nuova. Già verso la fine di maggio l'associazione ospedaliera H+ aveva calcolato che gli adeguamenti tariffari dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) non erano sufficienti a compensare le perdite causate dal coronavirus. L'associazione aveva quindi richiesto un supplemento su quei prezzi per trattamenti ambulatoriali e stazionari che non coprono i costi.

Inoltre, gli assicuratori dispongono di riserve dell'ordine di nove miliardi di franchi, aveva dichiarato H+. Questi dovrebbero essere utilizzati per costi aggiuntivi imprevisti, come quelli sostenuti in caso di epidemia.

Gli assicuratori non ci stanno - Le casse malattia avevano respinto le richieste degli ospedali. Non esistono basi legali per la partecipazione degli assicuratori con i soldi dei premi e delle riserve alla copertura di compiti che per legge spettano ai Cantoni e alla Confederazione, aveva scritto una decina di giorni fa l'associazione delle casse malati Curafutura.

Le casse devono accollarsi solo i costi per le prestazioni. I premi malattia sono destinati a questo compito. Una modifica dell'attuale prassi porterebbe a un incremento dei premi per gli assicurati, aveva sottolineato Curafutura.

Di tenore simile la risposta - sempre una decina di giorni fa - del portavoce di Santésuisse, Matthias Müller, secondo cui le riserve devono andare a vantaggio degli assicurati. A suo dire, sarebbe contrario alla legge se gli assicurati dovessero coprire costi per prestazioni mai ricevute.

Oltre a ciò, non vi sono segnali che lascino pensare a una diminuzione dei costi sanitari nel corso di quest'anno. Entrambe le associazioni si sono dimostrate disposte a discuterne.