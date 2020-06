Donna Vekic (ex di Wawrinka) difende Nole: «In Serbia e in Croazia i locali sono pieni di gente»

BELGRADO - L'Adria Tour continua inevitabilmente a far discutere. Tutti (o quasi) ce l'hanno con Novak Djokovic, reo di aver organizzato la manifestazione senza tenere conto della situazione sanitaria con la quale un po' tutto il mondo è attualmente confrontato. Ma c'è anche chi il serbo lo vuole difendere, come Donna Vekic (ex fidanzata di Stan Wawrinka). Anche lei ha preso parte all'evento organizzato dal numero 1 al mondo, risultando negativa al tampone al quale si è sottoposta nei giorni scorsi.

«Sto male per Djokovic - le parole della 23enne croata - La sua è stata un'idea incredibile ed è difficile giudicare questa situazione. In generale le persone in Croazia e in Serbia non stanno seguendo alcuna restrizione, questa cosa non vale solo per il tennis. Anche i ristoranti e i bar sono pieni di gente e mi rattrista che tutto finisca in questo modo. Novak aveva solo buone intenzioni».

Keystone (archivio)