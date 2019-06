Il Roller Biasca sul tetto nazionale

BIASCA - Grandissima soddisfazione per il roller hockey Biasca. Davanti a una folla festante la squadra rivierasca ha conquistato il titolo nazionale.

In avanti per 2-1 nella serie con il Diessbach - in una sfida best of five - i ticinesi hanno conquistato oggi anche gara-4, con il risicato ma meritatissimo risultato di 4-3. Il cuore e la tenacia hanno permesso al Biasca di salire sul tetto nazionale.

Quello conquistato nella giornata odierna è il primo titolo per il sodalizio sopracenerino.

TiPress