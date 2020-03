Mendrisio Smart city?

Una vera città che vuole considerarsi tale, deve assolutamente mettere a disposizione dei servizi “intelligenti” a disposizione della popolazione. La tecnologia ci può dare una mano, affiancando alle attuali prestazioni, delle medesime ma “online”, così da non creare delle disparità tra le varie fasce della popolazione.

E-cittadino - Nelle scorse settimane Morbio Inferiore ha inaugurato un servizio online che personalmente invidio tantissimo denominato “E-cittadino”, esso permette di consultare il pagamento delle proprie imposte/tasse, chiedere certificati e molto altro, chiaramente 24h su 24h. Una manna dal cielo, per tanti pendolari come me che non hanno la possibilità di recarsi in comune senza dover richiedere almeno una mezza giornata di libero.

Hai bisogno del mezzo pubblico? Prenotalo - Una possibile soluzione per le zone più periferiche, che purtroppo contano una bassa utenza ma che detengono lo stesso diritto delle altre a ricevere un servizio, potrebbe essere l’introduzione del trasporto su prenotazione via smartphone o direttamente alla fermata, un sistema che è già in fase di test nella Svizzera Tedesca. Tale ipotesi sarebbe altresì valida per gli orari notturni del week end, poiché molti giovani vorrebbero poter uscire per divertirsi, ma spesso non hanno la possibilità di utilizzare un mezzo di trasporto per tornare a casa.

Queste sono alcune delle idee che mi piacerebbe implementare se fossi eletto il cinque di aprile. Quindi per una Mendrisio più smart city, marca una crocetta sulla lista “PLR” e una sul candidato “Matteo Lordelli”.