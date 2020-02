Difendiamo le idee liberali radicali: fermi sui contenuti, educati nei modi

È il momento di dimostrare che siamo all’altezza della situazione, che siamo degni della storia che abbiamo alle spalle e che soprattutto vogliamo tracciare per il futuro.

Sono un sognatore e il potere delle idee mi ha sempre affascinato: dalla prima parola italiana imparata nell’aula blu dell’asilo di Pregassona: il cucchiaio – che fino a quel momento l’era duma ul cügià – ai campi in terra di Cornaredo, la mia seconda casa fino ai 18 anni.

Vivere di idee, avere una visione rivolta al futuro mi ha sempre aiutato anche nelle mie esperienze all’estero, Germania e Stati Uniti su tutte, o lontano dal mio comfort, a Friborgo per gli studi in Comunicazione ed Economia e a Berna per le prime esperienze professionali, e mi ha dato la fiducia necessaria per continuare a sognare. Anche oggi. Perché credo che l’unico modo per cominciare a sgretolare il fatalismo, o peggio il disfattismo, è dare l’opportunità ai giovani – non solo all’anagrafe –, a persone come noi e voi di andare a studiare e lavorare fuori e di tornare a casa.

Ho una mente aperta al cambiamento, alla voglia di conoscere e di mettermi alla prova. È questo che mi permette di sognare Lugano, diversamente. Come spesso accade nella vita, le crisi hanno una forza dirompente, perché ci spingono verso una strada di rinnovamento e di riforme, ci costringono a cambiare i nostri modelli di riferimento e a volte anche noi stessi: cambiare idea, approccio e punto di vista in politica è anche un segno di apertura, di rinnovamento. E quindi di rilancio. Per una città migliore.

Pur tra le mille difficoltà di oggi, l’epoca in cui viviamo ci sta imponendo grandi sfide e altrettante grandi occasioni. Come sfruttare queste occasioni? Perlustrando il territorio, ascoltandolo. Ma ascoltare non è un obiettivo. Non è di certo qualcosa fine a se stesso.

Oggi la politica è assorbire per restituire. E io – con voi – vorrei restituire a Lugano e ai Luganesi alcune visioni e soluzioni per alimentare speranza e voglia di sentirsi davvero parte di questa Città. Possiamo diventare i protagonisti della Lugano dei prossimi decenni.