Occhio al giubbotto "TRIBORD" di Décathlon: c'è pericolo d'annegamento

BERNA - Décathlon ha annunciato il richiamo del giubbotto salvataggio gonfiabile della marca «TRIBORD» a causa del pericolo di annegamento.

Lo ha annunciato l'azienda stessa in collaborazione con l'UPI, Ufficio prevenzione infortuni.

Si tratta del giubbotto salvataggio gonfiabile «LJ150 N NEW» della marca «TRIBORD» venduti tra il 15 febbraio 2021 e il 10 marzo 2021, le cui cartucce di CO2 potrebbe risultare forate, e pertanto vuote: ciò impedisce al giubbotto di gonfiarsi con conseguente pericolo di annegamento.

I consumatori in possesso di uno dei giubbotti in questione - riferisce l'UPI - sono pregati di verificare che l'opercolo della cartuccia non sia forato (vedasi documento allegato). Se la cartuccia è forata e dunque vuota i clienti sono invitati a rivolgersi al negozio Décathlon per la sostituzione gratuita della cartuccia.

Se la cartuccia di gas non presenta alcun foro, invece, il giubbotto salvataggio può continuare ad essere utilizzato in tutta sicurezza.