Oggi si conclude il processo a Derek Chauvin

MINNEAPOLIS - Il verdetto potrebbe essere un momento di catarsi e pubblico sollievo, ma anche di moti e proteste in tutti gli Stati Uniti. Si conclude oggi con le ultime arringhe, il processo a Derek Chauvin l'ex-agente di polizia della città di Minneapolis, accusato dell'omicidio di George Floyd. La palla poi, passerà alla giuria.

Nei suoi confronti l'accusa più grave è quella di omicidio di secondo grado (non premeditato) ma i giurati potrebbero ridurre la pena a omicidio di terzo grado (involontario), omicidio colposo, oppure proscioglierlo. Chauvin, dal canto suo, si è dichiarato innocente decidendo di non testimoniare. La tesi della difesa è che, le sue azioni, sono frutto dell'addestramento ricevuto, rafforzato dall'esperienza di 19 anni sul campo.

«Preghiamo che la sentenza sia di colpevolezza», ha dichiarato ai media l'avvocato della famiglia Floyd e anche di quella Wright, Benjamin Crump, «è importante che sia così, perché dovrà essere un precedente, in questo modo l'America manterrà la sua promessa di libertà e giustizia per tutti. E quando dico tutti, intendo tutti noi: afroamericani, latini, nativi americani».

In caso di una sentenza negativa, Minneapolis è già pronta all'emergenza: con edifici barricati nel centro città, e la Guardia Nazionale già schierata e pronta ad agire nei punti più "caldi" della città.

A giudicare dalla tensione, altissima, in tutto il Paese - con manifestazioni di Black Lives Matter in tutte le maggiori città questo fine settimana - non è sicuro che anche una condanna per il capo d'imputazione massimo possa essere sufficiente a placare gli animi, soprattutto nella cittadina del Minnesota. Incendiatasi, ancora una volta, dopo la morte per mano di una poliziotta del giovane Daunte Wright.

Per l'accusa di omicidio di secondo grado, Derek Chauvin rischia da 15 anni alla detenzione a vita.