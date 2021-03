L'ora della verità per AstraZeneca è oggi alle 16

Il verdetto su AstraZeneca, e sulla presunta concomitanza con la sua assunzioni di trombosi nel sangue nei pazienti, arriverà oggi nel pomeriggio.

Come confermato dal sito web dell'Agenzia Europea del Farmaco (EMA) la conferenza stampa - alla quale parteciperanno la direttrice Emer Cooke e un pannello di esperti - si terrà oggi alle 16.

Stando a quanto già dichiarato in precedenza, è molto poco probabile che l'ente decida di sospendere il vaccino - che ha già incassato il sostegno dell'OMS - in un momento chiave come questo e anche considerando la quantità di dosi in ballo (decine di milioni).

Più probabile, commentano gli osservatori e gli addetti al settore, una maggiore attenzione, e indicazioni ad hoc per i soggetti a rischio. Nell'ultima conferenza stampa, l'Agenzia aveva parlato di «coincidenza» per quanto riguarda le trombosi sanguigne, ed è molto poco probabile che la tesi venga capovolta oggi alla presentazione del rapporto dei ricercatori.

In seguito ai decessi e la sfiducia nel farmaco di AstraZeneca, diverse nazioni avevano interrotto il processo di vaccinazione, generando molta preoccupazione nelle istituzioni per l'andamento dell'intera campagna vaccinale nel Vecchio Continente.