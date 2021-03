AstraZeneca? Dall'Ema «nessun problema», ma la prudenza la fa sovrana

BRUXELLES - «Il rapporto tra benefici e rischi» per il vaccino anti-Covid-19 di AstraZeneca «è considerato positivo e non vediamo alcun problema nel proseguire le vaccinazioni utilizzando questo vaccino».

Sono le parole che ha usato oggi Marco Cavaleri, responsabile per la strategia vaccinale dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), per rassicurare i membri dell'europarlamento.

«Stiamo esaminando i dati e gli eventi letali riportati per tentare di capire se ci sono cluster specifici di casi» legati «a certi tipi di patologie o allo status medico dei soggetti», ha aggiunto Cavaleri, sottolineando che finora non vi sono evidenze che «dimostrino un rischio emergente che influenzi il rapporto benefici/rischi».

Johnson (e il Regno Unito) da garante

Il Primo ministro del Regno Unito Boris Johnson può rassicurare i cittadini britannici dal timore di effetti collaterali gravi dei vaccini anti-Covid-19 di AstraZeneca?

«Sì, posso farlo, perché la Mhra (agenzia del farmaco britannica) ha addetti ai controlli fra i più severi ed esperti al mondo ed essi non vedono motivi di sospendere uno dei vaccini che stiamo usando».

È lo scambio che hanno avuto il premier e un giornalista oggi a Coventry, in Inghilterra. «La Mhra ha verificato l'efficacia di questi vaccini - ha proseguito Johnson - non solo nel ridurre i ricoveri, ma in generale i contagi gravi e la mortalità: per questo noi andiamo avanti con fiducia» e «a grande velocità» con le somministrazioni.

La Germania, però, non si fida

Il governo tedesco, dal canto suo, ha oggi reso noto di aver sospeso le vaccinazioni con il siero di AstraZeneca. Si tratta di una mossa in controtendenza rispetto ad alcune dichiarazioni dei giorni scorsi, in cui Berlino aveva criticato lo stop invocato da Danimarca e Finlandia.

«La decisione - che è fattuale, e non politica - non è stata presa a cuor leggero» ha detto il ministro della sanità tedesco Jens Spahn, «è una decisione presa per pura cautela».

«Per mantenere la fiducia nel vaccino dobbiamo dare ai nostri esperti il tempo di verificare i nuovi casi» e «sgomberare il campo da eventuali rischi», ha continuato. «Deve essere chiaro - ha concluso - che anche non vaccinare comporta dei rischi».

...e nemmeno Francia, Spagna e Italia

In seguito all'annuncio tedesco, anche le Agenzie italiana e francese del farmaco (Aifa e Ansm) hanno deciso di applicare «in via del tutto precauzionale e temporanea» il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca contro il Covid-19 su tutto il territorio nazionale.

La decisione di entrambe è stata comunicata - quasi in contemporanea - nel pomeriggio odierno, sulla scia degli analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei, e durerà almeno fino a mercoledì, quando è attesa una comunicazione ufficiale da parte dell'Ema.

In serata all'elenco si è aggiunta anche la Spagna.

OMS: «Continuate ad utilizzarlo» - L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ritiene che i Paesi debbano continuare ad utilizzare il vaccino di AstraZeneca.

«Sfortunatamente, le persone muoiono di trombosi ogni giorno, la chiave è se questo abbia qualche legame con il vaccino. Al momento non abbiamo riscontrato che ci sia una relazione tra il vaccino e i casi di trombosi rilevati. Infatti, le percentuali di trombosi tra i vaccinati sono addirittura inferiori a quelle della popolazione nel suo complesso. Nessun farmaco è sicuro al 100%, ma bisogna tenere conto dei vantaggi di vaccinare la popolazione». Lo ha detto Soumya Swaminathan, scienziato capo dell'Oms, nel briefing da Ginevra.