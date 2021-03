AstraZeneca, anche la Svezia lo sospende

STOCCOLMA - Si aggiunge anche la Svezia alla lista dei paesi europei che hanno sospeso in via precauzionale la somministrazione del vaccino anti-Covid di AstraZeneca.

Lo stop, ha confermato il professor Anders Tegnell, epidemiologo dell'Agenzia per la salute pubblica svedese, sarà sciolto solamente quando l'Agenzia europea per i medicinali - che potrebbe già pronunciarsi nelle prossime ore - completerà gli approfondimenti in corso dopo i casi segnalati di trombosi in alcune persone a cui era stato somministrato il preparato anglo-svedese.

«Conosciamo bene questo vaccino, ma è comunque importante interrompere le vaccinazioni fino a quando l'Ema non avrà stabilito se vi è un legame tra questi eventi e il preparato», ha spiegato Tegnell. In Svezia, per il momento, non sono stati segnalati casi di trombosi collegati a persone che avevano ricevuto il vaccino di AstraZeneca.

Mezza Europa lo "congela", l'Oms no

In attesa della posizione dell'Ema, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha invece raccomandato ieri di continuare ad utilizzare il preparato. Durante un briefing, la capo scienziato Soumya Swaminathan ha precisato che al momento l'agenzia non ha rilevato alcun legame tra la somministrazione del vaccino e i casi segnalati di trombosi.