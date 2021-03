«Se vi chiamano andate a farvi vaccinare»

LONDRA - Gli echi dello stop europeo forzato al vaccino di AstraZeneca riverberano anche oltre il canale della Manica. Nel Regno Unito il preparato è uno dei pilastri della campagna vaccinale più rapida del Vecchio continente e le autorità temono che la situazione maturata nell'ultima settimana - come evocato dai vertici dell'Agenzia europea per i medicinali ieri - possa minare la fiducia dei cittadini britannici.

L'etichetta "precauzionale" che ha accompagnato il congelamento temporaneo di AstraZeneca in mezza Europa - ratificata a turno da ogni singolo governo che si è accodato alla sospensione temporanea delle somministrazioni - sembra infatti essere passata in secondo piano, nonostante le rassicurazioni, servendo l'ennesimo irresistibile assist alla fervente disinformazione legata ai vaccini.

A cercare di mettere un cerotto sull'emorragia di dubbi di questi ultimi giorni è intervenuto oggi anche Matt Hancock, Segretario di Stato per la salute e gli affari sociali del Regno Unito, che ha voluto a sua volta rasserenare gli animi dei suoi concittadini sulla sicurezza del preparato anglo-svedese. Il vaccino «è sicuro. Lo dicono gli enti regolatori britannici, lo dice l'Organizzazione mondiale della sanità e lo dicono le autorità di controllo europee», ha detto alla BBC Hancock, ricordando che «oltre 10 milioni di persone» nel Regno Unito lo hanno già ricevuto.

Per il momento il blocco temporaneo non sembra essersi ancora tradotto in una frenata sul campo nel Regno. Hancock ha confermato che il numero di vaccini somministrati è rimasto molto alto anche negli ultimi giorni. «Teniamo gli effetti di questi vaccini sotto stretta osservazione in ogni momento e sappiamo che il vaccino di Oxford/AstraZeneca in questo momento sta salvando vite nel Regno Unito. Quindi, se ricevete la telefonata, andate a farvi vaccinare».