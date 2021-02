I contagi aumentano, gli scienziati sconsigliano la riapertura delle piste da sci

ROMA - Il 15 febbraio è la data lungamente attesa dagli operatori del comparto della montagna e dagli amanti dello sci in Italia: è il giorno previsto per la riapertura degli impianti di risalita e delle piste in Lombardia e Piemonte. Due giorni dopo dovrebbe toccare al Veneto, poi a Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia.

L'ammonimento del Cts - Eppure il via libera, arrivato nelle scorse settimane, potrebbe essere revocato alla luce delle «mutate condizioni epidemiologiche» dovute «alla diffusa circolazione delle varianti virali» del virus. È l'allarme lanciato dal Comitato tecnico scientifico italiano (Cts): «Allo stato attuale non appaiono sussistenti le condizioni per ulteriori rilasci delle misure contenitive attuali, incluse quelle previste per il settore sciistico amatoriale». Gli scienziati, che da un anno monitorano l'andamento della pandemia e suggeriscono le azioni da prendere per ridurne al minimo gli impatti sulla salute pubblica, hanno risposto così alla richiesta del ministro della Salute Roberto Speranza di «rivalutare la sussistenza dei presupposti per la riapertura» degli impianti.

La nuova valutazione - Il cambio di rotta nasce dai risultati di uno studio sulla diffusione delle varianti del coronavirus in Italia, realizzato dall’Istituto superiore di sanità, dal ministero della Salute e della Fondazione Bruno Kessler. Le mutazioni sono state identificate nella stragrande maggioranza delle 16 Regioni prese in considerazione. La raccomandazione è di «intervenire al fine di contenere e rallentare la diffusione, rafforzando e innalzando le misure in tutto il Paese e modulandole ulteriormente laddove più elevata è la circolazione, inibendo in ogni caso ulteriori rilasci delle attuali misure in atto».

Il professor Walter Ricciardi, consulente del ministro Speranza e che ritiene che la situazione sia tale da richiedere un lockdown totale per l'intera Italia, è ancora più esplicito. Gli assembramenti «non sono compatibili con il contrasto alla pandemia da Covid-19 in Italia e gli impianti da sci non andrebbero riaperti. Non dimentichiamo che la variante inglese è giunta in Europa proprio ‘passando’ dagli impianti di risalita in Svizzera». La paura è quella di rivedere le scene già viste sulle Alpi svizzere, con lunghissime file di sciatori davanti alle casse o fuori dagli impianti.

La parola al governo - L'indicazione è chiara, ma ora tocca al neonato governo Draghi. Il Cts ha infatti affidato al «decisore politico la valutazione relativa all’adozione di eventuali misure più rigorose». Già il Trentino, che aveva segnato sul calendario la data di mercoledì 17, si è visto negare l'ok con il ritorno in zona arancione. Lo stesso vale per Abruzzo, Liguria e Toscana.