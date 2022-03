Putin? «Un narcisista in preda ad attacchi d’ira»

LONDRA - Narcisista e anche facilmente irascibile. Un ritratto al vetriolo di Putin, quello fornito da Alexandra Tolstoy, contessa e discendente del celebre autore russo di "Anna Karenina" e "Guerra e Pace".

Alexandra Tolstoj è stata anche la fidanzata di Sergei Pugachev, un imprenditore miliardario, ex braccio destro di Putin (era considerato il suo banchiere) e oggi esule a Parigi, dato che lo Stato russo lo accusa di aver intascato quasi un miliardo di dollari da fondi pubblici.

Intervistata dal Corriere della Sera, Alexandra Tolstoj - che oggi vive in Inghilterra e con l’ex compagno non ha più rapporti - ha raccontato di aver conosciuto Putin durante gli anni di lusso sfrenato accanto al fidanzato Pugachev: ««L’ho visto un paio di volte. Sergei all’inizio ci parlava quasi ogni giorno, mi raccontava dei suoi scoppi d’ira, delle sue debolezze, le sue paure. È un narcisista cui non piace ritrovarsi con le spalle al muro. È un uomo privo di qualsiasi carisma, basso, con un viso molto sovietico. Non fa una bella figura».

Parole di disgusto anche per gli oligarchi russi, accompagnati sempre da “mogli che non hanno niente da dire, nulla le motiva”, che vivono in “un ambiente superficiale e materialistico dove contano i soldi e non ci sono amicizie vere”, un mondo dove gli uomini “sono come cani sempre pronti ad aggredire".

Un mondo che la contessa si è lasciata alle spalle da tempo. Oggi vive a Londra e si occupa di decorazione di interni, vendita di antiquariato e sta gestendo un’asta per le vittime di guerra.