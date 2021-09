Tredici gorilla dello Zoo di Atlanta hanno contratto il Covid

ATLANTA - Sono ben tredici, su venti, i gorilla dello Zoo di Atlanta risultati positivi al coronavirus. I guardiani avevano notato che gli animali presentavano alcuni sintomi quali tosse, raffreddore e poco appetito. I tamponi effettuati hanno confermato il sospetto: i gorilla avevano contratto il Covid-19.

Sebbene non se ne possa avere la certezza, lo zoo sospetta che sia stato un guardiano ad infettare i primati, risultato poi positivo ma asintomatico (era vaccinato). Tuttavia la struttura non si spiega come possa essere avvenuto il contatto: «Il contagio si è verificato in un'area dello zoo dove i protocolli di sicurezza anti-covid sono già ai massimi livelli. L'utilizzo di dispositivi di protezione individuale era già una pratica standard a causa della particolare suscettibilità dei gorilla alle stesse malattie dell'uomo, come il raffreddore e l'influenza. Inoltre erano state intraprese nuove misure preventive per il Gorilla Care Team, come mascherine FFP2 obbligatorie e tute protettive, oltre a protocolli di pulizia modificati e una maggiore ventilazione all'interno dell'area destinata ai primati» si legge in una nota dello zoo.

Il team veterinario sta ora trattando i primati con una terapia a base di anticorpi monoclonali. Tutti i gorilla verranno testati regolarmente, per controllare l'andamento della malattia.

Non è la prima volta che questi primati risultano positivi al covid-19. Era già successo anche allo Zoo di San Diego.

Vaccini per gli animali - Lo Zoo di Atlanta ha appena ricevuto il vaccino Zoetis, realizzato proprio per le specie sensibili al coronavirus. Prossimamente verrà inoculato agli oranghi del Borneo e di Sumatra, alle tigri di Sumatra, ai leoni africani e al leopardo nebuloso. Anche i gorilla, una volta guariti, riceveranno il vaccino.