L'Ue non riconosce l'elezione di Lukashenko

BRUXELLES - Un risultato schiacciante, con 574 sì, 37 no e 82 astensioni.

È così che i membri del Parlamento europeo hanno oggi votato per far passare la risoluzione che contesta la validità delle elezioni bielorusse del 9 agosto, respingendone i risultati. Approvata quindi la proposta di non riconoscere Aleksandr Lukashenko come Presidente della Bielorussia al termine del suo attuale mandato.

Secondo i deputati, l'elezione si è svolta «in flagrante violazione di tutti gli standard riconosciuti a livello internazionale».

Il Parlamento ha anche chiesto delle sanzioni contro Lukashenko, condannando le violente repressioni dei cortei e delle manifestazioni che si sono svolte in tutto il Paese nelle scorse settimane.

Infine, come riporta la Repubblica, viene chiesto di effettuare delle nuove elezioni «il prima possibile», condotte sotto «la supervisione internazionale» e che «supporta i cittadini bielorussi che manifestano per la libertà e la democrazia», oltre a «condannare la repressione di Internet e dei media».