Oscurato Xtream Codes, trasmetteva il calcio pirata via web

NAPOLI - Serie, film e partite di calcio a casa tua – da servizi a pagamento come Netflix, Mediaset Premium e Sky Sport – per una manciata di euro, a volte previa l'installazione di un piccolo decoder. Peccato che sia tutto assolutamente illegale.

Le Iptv (Internet protocol television) sono una realtà molto diffusa in Italia e in diverse nazioni europee. Molti le utilizzano – soprattutto per vedere i match della Serie A italiana – pure alle nostre latitudini. Il giro d'affari stimato, riporta il Corriere della Sera che in un reportage implica anche la criminalità organizzata, è di circa di 240 milioni di euro l'anno.

Un illecito a cui la Guardia di Finanza italiana ha tentato ieri di porre rimedio con l'operazione Eclissi che ha chiuso definitivamente l'attività di uno dei tasselli più importanti del sistema : la società Xtream Codes, situata in Bulgaria ma con base a Napoli – conferma Il fatto quotidiano – e collegamenti fra Roma, Taranto, Caserta, Bari e Palermo.

Proprio nella città partenopea, spiegano gli inquirenti il tutto veniva programmato, ideato e diretto. Finito in manette a Salonicco l'uomo di nazionalità greca che aveva contribuito a ideare e gestire la piattaforma.

L'azienda, confermano i media italiani, sfruttava un sistema piramidale, di server in server, per far arrivare le trasmissioni ai singoli utenti. Al momento del blackout, confermano le autorità, erano connesse al servizio circa 700¦000 persone. Oltre al disservizio, i clienti di Xtream, ora potrebbero venire incriminati.

Stando a quanto riportato in conferenza stampa dalla Guardia di Finanza, infatti, gli utenti «saranno identificati e rischiano da 2'500 fino a 25'000 euro di multa e la reclusione fino a tre anni di carcere». Non è però chiaro se, e come, sarà possibile perseguire legalmente così tante persone.