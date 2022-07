Belinda Bencic e Géraldine Fasnacht ambasciatrici di Alpian

Vale lo stesso per Géraldine Fasnacht: «Viviamo in un mondo finanziario sempre più complesso. Ma deve essere per forza così? Le questioni di tecnologia, dell’innovazione, della finanza e degli investimenti riguardano tutti. Pertanto, devono essere presentate in un linguaggio che tutti possono capire e applicare alla propria vita. Essendo madre, vedo l'urgente necessità di organizzazioni che sostengano questa causa per il bene delle generazioni future. È per questo che sono stata attratta dalla visione di Alpian di una conoscenza finanziaria semplice e priva di gergo. Credo che insieme possiamo fare di più per dare forma a una cultura che diffonda la conoscenza finanziaria a chi non ha un background in finanza e investimenti. Dopo tutto, il mondo finanziario deve adattarsi alle loro vite, e non viceversa, e personalmente mi ci identifico totalmente».