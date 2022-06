La Coop di Bellinzona stazione si è rifatta il trucco

BELLINZONA - Conclusi i lavori, il punto vendita Coop di Bellinzona Stazione è pronto per il taglio del nastro degli spazi, ora più ampi e moderni. L'inaugurazione del negozio, completamente rinnovato, si terrà da giovedì 30 giugno a sabato 2 luglio 2022, con promozioni e omaggi per la clientela. Saranno distribuiti, ad esempio, un frutto e un buono per un caffè gratuito da consumare nel punto vendita. Nei giorni di festa sarà anche attiva una promozione 10x Superpunti su tutti gli acquisti in negozio.