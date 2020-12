Coldrerio ha un nuovo sindaco

COLDRERIO - Almeno fino alle elezioni di aprile sarà Alain Bianchi (PLR) il sindaco di Coldrerio. Avvocato di professione e classe 1987, ha prestato giuramento oggi davanti al Giudice di pace e diventa quindi uno dei più giovani sindaci del Cantone.

Bianchi (fino a oggi vicesindaco) succede a Corrado Solcà (PLR), il quale dopo vent'anni alla testa dell'esecutivo (e quattro come vicesindaco) aveva già annunciato in vista delle Comunali 2020 di non volersi ripresentare per un nuovo mandato.

Nel 2016 - ricordiamo - Solcà era già stato sopravanzato alle urne dal collega di partito, il quale «per garantire continuità con il passato e per maturare la necessaria esperienza politica» aveva poi deciso di rinunciare alla carica di sindaco. Proprio per questo suo brillante risultato, Bianchi era stato definito un "enfant prodige" della politica. Quest'anno ha fatto inoltre parte della Commissione cerca incaricata d'individuare il nuovo presidente del PLRT.

