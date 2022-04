Scontro tra due auto, un ferito

MUZZANO - Incidente stradale questa mattina, attorno alle 6.00, in via Piodella a Muzzano, all'altezza del cavalcavia dell'autostrada. Una Jeep immatricolata in Italia, che circolava in direzione di Agno, si è scontrata con una Smart targata Ticino, che viaggiava in direzione opposta. Quest'ultima, a causa dell'urto, ha effettuato un giro su se stessa, finendo a ridosso della vicina scarpata.

Sul luogo dell'incidente si sono recati i pompieri, la polizia e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, i quali hanno prestato le prime cure ad uno dei protagonisti, rimasto ferito in modo apparentemente non grave. Il traffico è rimasto fortemente perturbato a causa della temporanea chiusura del tratto stradale in cui è avvenuto l'incidente.

Rescue Media