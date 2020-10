Un cervo è finito nel bus degli studenti

GANNA - Un autobus scolastico carico di studenti, diretti da Luino a Varese, è stato centrato questa mattina da un cervo a Valganna. L'animale ha colpito il parabrezza del bus, sfondando il vetro e finendo all'interno del mezzo.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 8, riferisce Varesenews, e per fortuna nessuno dei ragazzi ha riportato ferite. L'autista del bus, un 34enne, è stato condotto in ospedale con tagli e contusioni. L'animale invece è rimasto tramorito per lo shock, in seguito sedato e affidato ai veterinari per essere curato.

foto Vigili del fuoco Varese