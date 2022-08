Berset a Locarno: «La pandemia ha sottolineato la grande importanza della cultura»

Il settore della cultura è in continua trasformazione, la politica culturale deve quindi adattarsi di conseguenza: «La pandemia ha evidenziato la grande importanza che la cultura riveste per la società, ma ha anche messo in luce la situazione di precarietà in cui vivono molti operatori culturali», prosegue la nota. L'UFC auspica quindi a una maggiore collaborazione tra le istituzioni interessate e tra i livelli statali.