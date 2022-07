La canicola non è ancora finita. Ma il peggio è alle spalle

Ma cosa si intravede all'orizzonte? C'è la possibilità che venga prolungata ancora l'allerta? «Per ora va fino a lunedì. Ne ridiscuteremo domani con i nuovi dati. Ma sembra abbastanza sicuro che ci sarà un calo delle temperature a partire da martedì», ci spiega il meteorologo. «Al momento, appare probabile che scenderemo di livello. Non più al quarto, ma al terzo. Più in là è difficile spingersi. Ma potrebbe finire per metà settimana». In ogni caso, serviranno i dati a breve termine per poter confermare la previsione.