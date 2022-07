Ecco la canicola. Un'ondata che si candida agli annali?

La questione si fa quindi puramente matematica. Un esempio: «Se su 20 possibilità ce ne sono 17 che restituiscono uno scenario di livello 3», sarà quella l'indicazione presa in considerazione. Ma, prosegue il meteorologo, descrivendo a questo punto anche il quadro di previsioni sull'ondata attualmente in corso, ce ne sono anche un paio che puntano al livello 4. In altre parole «è una possibilità», sebbene non sia predominante, e come tale «la teniamo d'occhio», informando anche le autorità - in particolare l'Ufficio del Medico cantonale - di questa «piccola probabilità». In breve però, lo scenario più probabile per i prossimi giorni è quello di un'ondata che si manterrà per tutta la sua durata sull'attuale livello di allerta.