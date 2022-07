Raffiche di vento e alberi caduti: una notte di temporale

A essere particolarmente colpito, riferisce Rescue Media, è stato il Luganese, con i pompieri impegnati in diversi interventi per liberare le strade e mettere in sicurezza le zone colpite. È il caso di Cureglia, di Origlio e di Carona, dove la strada che conduce al Parco San Grato è stata ostruita dalla caduta di alcuni alberi.