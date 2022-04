Stessa strada, stesso traffico

AIROLO - Non c'è pace per i viaggiatori che attraversano le Alpi. Come nei giorni scorsi l'autostrada A2 è infatti stata presa d'assalto sia in direzione nord che in direzione sud.

L'ennesima giornata di passione sulla rete viaria svizzera è certificata dalle ormai consuete code ai due portali del San Gottardo. Dopo che ieri era stato toccato un picco di quindici chilometri verso Nord, alle tredici di oggi la colonna al portale sud della galleria - come comunicato dalla polizia cantonale - raggiungeva già gli otto chilometri, con tempi d'attesa superiori all'ora e mezza. L'entrata di Airolo è stata chiusa.

I viaggiatori devono però armarsi di pazienza anche sul fronte opposto del massiccio urano-ticinese. Tra Amsteg e la galleria del San Gottardo - segnala il TCS - il traffico è attualmente bloccato per cinque chilometri, con ritardi fino a cinquanta minuti.