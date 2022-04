Dodici chilometri di coda al San Gottardo

AIROLO - Un'altra giornata di passione sulla rete viaria elvetica, in particolare lungo l'autostrada A2 al portale sud del San Gottardo: poco fa tra Faido e Airolo la coda ha infatti raggiunto i dodici chilometri, con tempi d'attesa di due ore e dieci minuti. Lo comunica il TCS (aggiornamento delle 16.10).

Oggi i primi chilometri di coda si sono formati nel corso della mattinata. E sono aumentati nel giro di poche ore. Nella serata odierna, come ci ha fatto sapere ViaSuisse, si potrebbe anche arrivare a quindici chilometri.

Bisogna tuttavia armarsi di pazienza anche viaggiando in direzione sud. Tra Erstfeld e la galleria del San Gottardo il traffico è infatti attualmente bloccato per sette chilometri, con ritardi fino a un'ora e dieci minuti.

Raccordi autostradali chiusi - Nel frattempo ad Airolo è stato chiuso il raccordo autostradale in entrata verso la galleria. La stessa misura è stata adottata anche per l'entrata di Göschenen, in direzione sud.

ViaSuisse consiglia, in alternativa, di percorrere l'A13 del San Bernardino.

Un esodo da record - Oltre ai quattordici chilometri di coda verso sud registrati nel weekend precedente la Pasqua, il traffico è stato particolarmente intenso nella seconda metà della scorsa settimana. E mercoledì è stato registrato un record: l'ingorgo aveva infatti raggiunto i dieci chilometri, una lunghezza mai toccata il mercoledì prima di Pasqua, secondo le statistiche ViaSuisse degli ultimi sette anni.

Lo scorso Venerdì Santo in territorio urano, in direzione sud, si è inoltre formato un serpentone di ventidue chilometri. Mentre nella notte tra giovedì e venerdì non c'è stato un attimo di tregua: la coda, sempre al portale nord, non è infatti mai scesa sotto gli otto chilometri di lunghezza.

Il controesodo in direzione nord si è invece fatto sentire già nella giornata di ieri, quando ad Airolo sono stati raggiunti i sette chilometri.

Tutto questo traffico non si vedeva più dal 2019, ovvero prima che scoppiasse la pandemia che ha limitato parecchio gli spostamenti dei vacanzieri.