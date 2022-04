La cura dei denti qui è tema di interesse pubblico

QUINTO - In Ticino ne esistono solo due, una si trova a Bellinzona e l’altra a Quinto. Alcuni anni fa, nel 2015, l’iniziativa popolare “Per il rimborso delle cure dentarie”, firmata da 8’500 cittadini, ne auspicava di nuove. Ma il tema sembra essersi tuttavia perso nei cassetti della politica.

Un'idea brillante e... moderna - Parliamo delle cliniche dentarie comunali. Un’eccezione che ha dimostrato di funzionare tanto a livello di città, quanto di valle. A Quinto addirittura da 62 anni, come ricorda il segretario comunale Nicola Petrini: «Tutto nacque da un’idea brillante e lungimirante del sindaco di allora Remo Croce. La molla fu la chiusura di uno studio dentistico ad Airolo. Da qui la volontà di creare un servizio per la gente che non doveva essere obbligata a spostarsi fino in città. Fu un pensiero moderno, concretizzato dal Consiglio comunale, che il 2 gennaio 1960 ne votò il principio della costituzione. La clinica aprì i battenti nel dicembre dello stesso anno a Villa Francesca ad Ambrì, innanzi alla stazione ferroviaria. Da allora si sono susseguiti soli otto medici dentisti, fino all’attuale, il dottor Giampiero Veltri».

Smalto intatto nel tempo - La clinica comunale leventinese in oltre sei decenni non ha perso smalto. Al contrario, il recente annuncio per la ricerca di un’igienista dentale in sostituzione della partente, dimostra l’esigenza di un’offerta completa in valle. A Quinto, come a Bellinzona, il Comune offre ai residenti una tariffa agevolata. L’obiettivo ultimo non è quello di fare grossi utili, commenta il sindaco di Quinto, Aris Tenconi: «La clinica dentaria si autofinanzia con la propria attività. L’ultimo consuntivo ha chiuso in cifre nere per alcune migliaia di franchi».

L'opinione dei dentisti - L’attività dei dentisti stipendiati da un Comune non sembra disturbare i liberi professionisti: «La nostra opinione su queste strutture è positiva» commenta Plinio Rondi, presidente di SSO-Ticino Società ticinese medici dentisti. Del resto oltre alle due cliniche comunali, operano nel parapubblico la Croce Verde di Breganzona e il Servizio Medico Dentario del Mendrisiotto.

La libertà di fare il punto - «Non c’è concorrenza sleale - sottolinea ancora il presidente dei dentisti Rondi -. Queste strutture decidono liberamente di applicare un valore del punto inferiore per i domiciliati ed un altro valore per coloro che vengono da fuori comune». Non sono, continua, «forzatamente più a buon mercato di altri studi privati. Ogni titolare ha il permesso di scegliere un valore del punto proporzionale con le sue spese fisse e la realtà del territorio nel quale pratica».

Una tessera dal puzzle - Se un tempo la clinica dentaria leventinese aveva la sua ragion d’essere nella difficoltà degli spostamenti, oggi è piuttosto un elemento che completa il Comune: «Vuole soprattutto essere un servizio in più di cui dispone Quinto per attirare anche nuove famiglie. Ad Ambrì ad esempio esiste un’offerta scolastica completa, dall’asilo nido fino ad arrivare alle Scuole Medie in un complesso moderno, completo di palestra e piscina».

Due piacciono a tutti - Che strutture simili possano attecchire anche altrove, come chiede l’iniziativa popolare, non è invece eventualità che i dentisti auspicano: «Non vedo la necessità di creare altre cliniche comunali - è la risposta ferma del presidente della Società ticinese medici dentisti - considerando che il mercato è già saturo da diversi anni e vi sono difficoltà a reperire personale di qualità». Insomma, la clinica dentaria comunale piace a tutti. A patto che resti un’eccezione.

Foto Comune Quinto