Ecco chi sono i neocampioni dello judo ticinese

CHIASSO - Sono tornati i Campionati ticinesi di Judo. E, dopo due anni di assenza forzata imposti dalla pandemia, domenica scorsa i migliori judoka del cantone hanno potuto nuovamente sfidarsi e dimostrare le loro capacità. Undici su quattordici le associazioni affiliate all'Associazione ticinese Judo e Budo presenti, quattro quelle ospitate dalla vicina Lombardia. Sono stati invece ventotto in tutto i titoli attribuiti, su un totale di centoquaranta partecipanti.

Le premiazioni sono state effettuate dal consigliere di Stato Raffaele De Rosa, dal già direttore della Federazione svizzera di judo e ju-jitsu Samuel Knoepfel e dal presidente cantonale Curzio Corno. A tutte le categorie, al momento della premiazione è stata "regalata" una frase di Jigoro Kano sulla quale riflettere.

Spettacolo garantito in particolare nelle categorie junior/elite grazie anche alla partecipazione di qualche atleta proveniente dalla Lombardia. Pregevoli gli ippon nei +81 kg di Roberto Campi della Robur et fides di Varese, nettamente superiore ai suoi avversari. Sofferta e combattuta invece la categoria -81 kg che ha visto emergere Martin Motta il quale, in finale, ha avuto la meglio sul giovane Loris Perosa (che - a sua volta - in precedenza aveva vinto tra i cadetti). Finale combattuta nei -73 kg con Angelo Melera che, grazie a un bel juji-gatame ha superato Niccolò Monté Rizzi; mentre nei -66 kg Andrea Collovà, rientrato dal Brasile, è risultato decisamente ispirato e vincente.

Si sono laureati campioni ticinesi 2022:

Scolari B -28 kg Giacomo Polimeni (DYK Chiasso) -30 kg Motja Morosoli (7+ Roveredo) -35 kg Samuel Gygaz (JC Caslano) -40 kg Jacopo Tettamanti (DYK Chiasso) -45 kg Riccardo Canali (DYK Chiasso) -50 kg Christian Perosa (Bellinzona) +50 kg Eric Piazzini (JK Muralto)

Ragazze B -32 kg Alexandra Lippuner (Vezia-Pregassona) -36 kg Giuly Giovinazzo (JB Lugano) +36 kg Murora Jankovic (St.Antonino)

Scolari A -45 kg Giuseppe Pietropaolo (DYK Chiasso) -55 kg Aaron Dirks (JC Caslano) +55 kg Luke Bürgisser (DYK Chiasso)

Ragazze A -50 kg Martina Fontana (DYK Paradiso) +50 kg Ginevra Monté Rizzi (DYK Chiasso)

Cadetti U18 -55 kg Elia Casoli (Judo Kwai Biasca) -60 kg Alessandro Rota (Vezia-Pregassona) -66 kg Martino Gada (Bellinzona) -73 kg Giordano Vittori (DYK Paradiso) +73 kg Loris Perosa (Bellinzona)

Cadette U18 -53 kg Alice Orsi (Vezia-Pregassona) +53 kg Alessandra Regazzoni (DYK Chiasso)

Junior/senior M -66 kg Andrea Collovà (JC Caslano) -73 kg Angelo Melera (Bellinzona) -81 kg Martin Motta (Bellinzona) +81 kg Michele Citriniti (Bellinzona)

Junior/senior F -52 kg Alice Orsi (Vezia-Pregassona) +52 kg Samuela Ceschina (Bellinzona)



MEDAGLIERE dei campionati

Do Yu Kai Chiasso 7 3 12 Totale 22

JB Bellinzona 7 3 6 16

Vezia-Pregassona 4 2 7 13

Caslano-Ceresio 3 2 6 11

Biasca 1 7 2 10

Vedeggio-Manno 0 4 2 6

Do Yu Kai Paradiso 2 0 3 5

St. Antonino 1 2 0 3

JB Lugano 1 1 0 2

JK Muralto 1 0 1 2

7+ Roveredo 1 0 0 1