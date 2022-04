Lumino si attrezza contro i pericoli naturali: «Investimento da sette milioni»

LUMINO - Dopo le alluvioni registrate il 7 agosto del 2021 il Comune di Lumino ha deciso di correre ai ripari. In maniera letterale. E nella giornata di ieri il Municipio ha presentato il proprio Masterplan per la lotta contro i pericoli naturali.

Venti opere - «Gli investimenti in opere di premunizione rappresentano la priorità numero uno della legislatura in corso» - ha ricordato l'Esecutivo. «Tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 abbiamo elaborato un documento di lavoro costituito da venti opere di diversa natura a seguito dell’individuazione di altrettante situazioni di deficit presenti sul nostro territorio comunale».

Grandi opere datate - Deficit comprensibili visto che le ultime grandi opere realizzate nel Comune risalgono ormai a più di quarant'anni fa. «Sono datate alla fine degli anni '70 - inizio anni '80», ha precisato il Municipio, ricordando che nel frattempo Lumino è stato confrontato «con una crescita demografica e uno sviluppo edilizio significativo».

Investimenti per sette milioni di franchi - Motivi, questi, che hanno convinto il Municipio a correre i ripari investendo ben sette milioni di franchi in questo ambito. «I possibili interventi contenuti nel Masterplan - elenca l'Esecutivo - riguardano i riali Buseno, Valentra, Bruga, Carrale di Cima e Riale Grande, il fianco della montagna e le immediate vicinanze e hanno diversi gradi d'impatto finanziario».

«Sicurezza per i cittadini» - La volontà del Municipio è quindi quella di «procedere celermente» per quanto di sua competenza, in attesa dell’aggiornamento del Piano delle zone di pericolo (PZP) da parte del Cantone promesso per fine giugno, sfruttando i prossimi mesi per i lavori relativi alla progettazione di massima. «Desideriamo - conclude l'Esecutivo - che la popolazione di Lumino possa sentirsi in sicurezza ed è per questo motivo che abbiamo dedicato il massimo impegno e tutte le risorse a disposizione per consegnare alle cittadine e ai cittadini di oggi, così come alle future generazioni che ancora faranno crescere e sviluppare il Paese, un Comune al passo con i tempi dal punto di vista della premunizione da pericoli naturali».

I prossimi passi: 05 aprile: lavori commissionali (Gestione ed Edilizia). 12 aprile: incontro con la popolazione direttamente toccata dall’evento del 7 agosto 2021 al fine di presentare i contenuti di due importanti Messaggi municipali. (vedi sotto). 25 aprile: Consiglio comunale. ------------------------------------------ M.M. 06/2022 concernente la richiesta di un credito di CHF 750'000.00 inerente allo studio e alla progettazione di massima delle opere di difesa dai pericoli di alluvionamento sui riali del Comune di Lumino (tappa 1). M.M. 07/2022 concernente la richiesta di un credito di CHF 55'000.00 per l'aggiornamento del Piano d'emergenza comunale, l’adozione di nuovi sistemi di previsione più dettagliati e l’installazione di un sistema di videosorveglianza per migliorare la prontezza d’intervento in caso di evento alluvionale unitamente all’acquisto di piccolo materiale di primo intervento.

Comune Lumino