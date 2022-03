Un'auto si scontra con un furgone dei pompieri

CALEZZO - Un incidente è avvenuto questa mattina, attorno alle 11.15, sulla strada cantonale delle Centovalli a Calezzo.

Dalle prime informazioni raccolte sul posto da Rescue Media, il conducente di una Hyundai con targhe argoviesi si è immesso sulla strada principale da quella che conduce alla piccola frazione non accorgendosi dell'arrivo di un furgone dei pompieri di Montagna della Melezza.

Il milite alla guida non ha potuto far nulla per evitare l'impatto, che comunque non ha provocato troppi danni. Una passeggera a bordo dell'automobile avrebbe infatti riportato alcune leggere escoriazioni, mentre sono usciti indenni il conducente e tutti gli occupanti del furgone.

Sul posto sono comunque intervenuti i soccorritori del Salva per medicare la donna e la polizia per agli accertamenti del caso.

Rescue Media