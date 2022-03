Ecco la nuovissima “Locarno Walk Of Fame”

LOCARNO - Installata in un solo giorno di lavoro, la nuova “Locarno Walk Of Fame” ai Giardini Rusca di Locarno è da oggi realtà: le impronte e le firme su lastre di bronzo lasciate da 81 famosi musicisti che si sono esibiti nel corso degli anni al Moon & Stars fanno ora bella mostra di sé su dieci innovativi totem girevoli.

La nuova attrazione turistica sorge nella zona adiacente alla statua del famoso toro di Remo Rossi, all’altezza di Largo Zorzi.

La storia della Locarno Walk Of Fame è iniziata nel 2008, anno in cui nei giardini che costeggiano il viale di Largo Zorzi vennero posate a terra le prime lastre di bronzo con le impronte di quattro artisti ospiti quell’anno di Moon & Stars. Col tempo, il numero di musicisti che hanno voluto lasciare un segno del loro passaggio a Locarno è cresciuto, a tal punto da rendere necessaria l’elaborazione di un nuovo progetto.

Ideata e finanziata dall’Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli (OTLMV), la rinnovata Locarno Walk Of Fame ha comportato il recupero e la lucidatura delle vecchie lastre di bronzo realizzate nel corso degli anni dall’artista Gianmarco Torriani, e la loro posa a nuovo su dieci totem, costituiti ciascuno da tre cubi girevoli di 50 x 50 x 50 cm, coi quali è possibile interagire per scoprire tutti gli artisti.

I totem sono stati ideati prima come prototipo e poi realizzati dalla ditta Giugni Metalcostruzioni in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Jannuzzi Smith.

Una mappa posta all’inizio della Walk Of Fame aiuterà il visitatore a orientarsi e a non perdere l’impronta della propria star preferita. Star che, come detto, sono tante, ben 81. Hanno lasciato impronte, firme, messaggi (o addirittura anche il ricordo di oggetti, come è il caso dell’amatissima armonica a bocca di Steve Lee) artisti del calibro di Sting, Santana, Joe Cocker, Elton John, R.E.M., Gotthard, Ligabue, Zucchero e tanti altri.

Fiancheggiando la passeggiata pedonale appena risistemata dalla Città di Locarno nella zona dei Giardini Rusca adiacente alla famosa statua del toro di Remo Rossi, la nuova Walk Of Fame diventerà sicuramente una nuova attrazione turistica.

Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli