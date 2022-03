Ufficiali, tra i neopromossi anche tre ticinesi

BELLINZONA - Nuovi avanzamenti tra gli ufficiali dell'Esercito Svizzero. Qui di seguito la lista completa dei promossi al grado di primotenente, e ci sono anche tre ticinesi.

Badra Ali, 8953 Dietikon ZH

Brand Nicolas, 3780 Gstaad BE

Bruggisser Jan, 8640 Rapperswil SG

Brunner Luca, 9524 Zuzwil SG

Demaurex Pierre, 1614 Granges (Veveyse) FR

Eisenring Maxim, 9243 Jonschwil SG

Fiechter Jarod, 1020 Renens VD

Flury Louis, 4514 Lommiswil SO

Fontana Rico, 3176 Neuenegg BE

Gerber Dominic Florian, 3425 Koppigen BE

Gimmi Silvan, 8374 Oberwangen TG

Goetschmann Jann, 9323 Steinach SG

Grandchamp Joël Kim, 1796 Courgevaux FR

Hürlimann Sandro, 6330 Cham ZG

Huser Sandro Andreas, 8852 Altendorf SZ

Knowlton Etienne, 1258 Perly GE

Mathis Ron, 6205 Eich LU

Mazzina Maurizio, 7608 Castasegna GR

Neukomm Alex, 5708 Birrwil AG

Oguey David, 1010 Lausanne VD

Oswald Caloun, 1203 Genève GE

Palla Manuel, 5314 Kleindöttingen AG

Pfister Patrick, 8625 Gossau ZH

Reichmuth Michael Joe, 8832 Wollerau SZ

Salvato Amos, 6760 Faido TI

Santos Martins Diogo, 6743 Bodio TI

Schälin Andrin, 8892 Berschis SG

Schoch Julian, 8552 Felben-Wellhausen TG

Skorupski Patryk, 6263 Richenthal LU

Stefanini Giovanni, 6850 Mendrisio TI

Steiner Roger, 3182 Ueberstorf FR

Ukaj Besnik, 4852 Rothrist AG

Vidoz Yoann, 1814 La Tour-de-Peilz VD

von Büren Marcel, 6206 Neuenkirch LU

Vuattoux Gabriel, 1687 Estévenens FR

Walter Marcel, 8810 Horgen ZH

Walther Tom, 4104 Oberwil BL

Weirich Lars, 6045 Meggen LU

Wenger Lars, 5644 Auw AG

Wyss Michael, 3251 Wengi b.Büren BE

Zemp Jonas, 6331 Hünenberg ZG

Zürrer Léonie, 5303 Würenlingen AG